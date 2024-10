Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Dauchingen

Schwarzwald Baar Kreis) Betrunken Unfall gebaut und abgehauen (11.10.2014)

Dauchingen (ots)

Die Riesenburgstraße ist Ort einer Unfallflucht geworden, die ein betrunkener Toyota-Fahrer begangen hat. Zuerst stieß der 31-Jährige mit einem am Fahrbahnrand geparkten Hyundai zusammen und verursachte so 6.000 Euro Schaden. Anschließend fuhr er unerlaubter Weise von der Unfallstelle davon. An seinem eigenen Auto entstand ein Schaden in Höhe von etwa 5.000 Euro. Kurz nach seiner Tat bereute er sein Verhalten jedoch und kehrte an die Unfallstelle zurück. Dort bemerkten die Beamten allerdings Alkoholgeruch bei dem jungen Mann. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von knapp ein Promille. Das hatte eine Blutentnahme und die Beschlagnahme des Führerscheins zur Folge.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell