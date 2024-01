POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Gerolstein (ots) - Am 25.01.2024 gegen 12:45 Uhr wurde ein 22-jähriger junger Mann aus dem Bereich der VG Prüm in der Brunnenstraße in Gerolstein durch die Polizeibeamt*innen kontrolliert. Hierbei wurde festgestellt, dass dieser eine geringe Menge illegaler Betäubungsmittel mit sich führte. Nach Einleitung eines Ermittlungsverfahrens wurde diese sichergestellt. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Daun Sven ...

