POL-PDNR: Pressemitteilung der PI Betzdorf vom 29.05.2023

Kirchen

Verkehrsunfallflucht am 28.05.2023, zwischen 00.00 h und 00.30 h, in Kirchen, Baumschulweg Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer befuhr den Baumschulweg aus Richtung Katzenbach kommend in Fahrtrichtung Hauptstraße, als er in einer leichten Rechtskurve von der Fahrbahn ankam und gegen den Zaun des dortigen Anwesens stieß. Bei der Kollision entstand erheblicher Sachschaden. Der Fahrzeugführer entfernte sich anschließend einfach unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizei sucht Zeugen des Unfalles und bittet diese, sich unter 02741/926-0 zu melden.

Derschen

Waldbrand am 28.05.2023, 15.45 h, in Derschen, Kirchweg Durch Unbekannte, möglicherweise Kinder, wurde eine rund 110 qm große Waldfläche in der Verlängerung des Kirchweges in Brand gesetzt. Eine Gefahr für das ca. 250 m entfernte Wohngebiet bestand nicht. Die Polizei sucht Zeugen der Tat. Bitte melden unter 02741/926-0.

Brachbach

Gefährliche Körperverletzung am 28.05.2023, 19.45 h, in Brachbach, Hochstraße Ein 48-jähriger offensichtlich psychisch kranker Mann schlug mit einer Eisenstange grundlos auf einen Passanten auf der Straße ein und bedrohte eine Frau, dass sie die nächste sei. Der 69-jährige Angegriffene wurde glücklicherweise nur leicht verletzt. Der Angreifer wird wegen der erheblichen Fremdgefährdung in eine Klinik eingewiesen.

Alsdorf

Verkehrsunfallflucht am 28.05.2023, 23.00 h, in Alsdorf, Hauptstraße Ein 62-jähriger Motorradfahrer befuhr die Hauptstraße (L 280) aus Richtung Herdorf kommend in Fahrtrichtung Betzdorf. In einer scharfen Rechtskurve in Höhe des Bürgerhauses verlor er aufgrund überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über das Zweirad und kollidierte seitlich mit dem entgegenkommenden Pkw eines 44-jährigen. Der 62-jährige landete letztlich samt Fahrzeug im Beet des Anwesens und wollte zunächst mit dem Motorrad die Flucht antreten. Als dieses aber nicht mehr startete, flüchtete er kurzer Hand zu Fuß von der Unfallstelle. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von 9.000.-EUR. Die Ermittlungen dauern an.

