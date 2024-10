Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Engen/ Lkr. Konstanz) Frontalzusammenstoß auf der Landesstraße 225- ein leicht Verletzter (14.10.2024)

Engen (ots)

Am Montag, gegen 18 Uhr, hat sich auf der Landesstraße 225 zwischen Engen und Bargen ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem eine Personen leichte Verletzungen davongetragen hat und ein Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 40.000 Euro entstanden ist. Ein 34-jähriger VW Polo-Fahrer war auf der L225 in Richtung Bargen unterwegs. Auf der Strecke kam der Mann auf die Gegenfahrbahn und prallte dort frontal mit einem Opel Astra eines entgegenkommenden 20-Jährigen zusammen. Durch die Wucht des Aufpralls verletzte sich der Opel-Fahrer leicht. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein umliegendes Krankenhaus. Bei der Unfallaufnehme stellten die Beamten bei dem 34-Jährigen Alkoholgeruch fest. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von rund 0,4 Promille, weshalb der Autofahrer in einer Klinik eine Blutprobe abgeben musste. Auch seinen Führerschein behielten die Beamten ein. Um die totalbeschädigten Autos, an denen Blechschäden in Höhe von je 20.000 Euro entstanden sind, kümmerten sich Abschleppdienste. Der VW-Fahrer muss sich nun wegen des Verursachens eines Verkehrsunfalls unter der Wirkung von Alkohol verantworten müssen.

