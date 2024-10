Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen/ Lkr. Konstanz) Auffahrunfall im Einmündungsbereich Bundesstraße 34/ Josef-Schüttler-Straße- rund 15.000 Euro Blechschaden (15.10.2024)

Singen (ots)

Am Dienstagnachmittag hat sich auf der Bundesstraße 34 ein Unfall ereignet, bei dem ein Gesamtschaden in Höhe von rund 15.000 Euro entstanden ist. Eine 47-jährige BMW-Fahrerin war hinter einem Toyota Aygo eines 52-Jährigen vom EKZ herkommend in Richtung Stadtmitte Singen unterwegs. Auf Höhe der Einmündung zur Josef-Schüttler-Straße bremste der Toyota-Fahrer verkehrsbedingt. Die dahinterfahrende 52-Jährige erkannte die Situation zu spät und prallte trotz einer Gefahrenbremsung in das Heck des Toyota. Beide Autofahrende blieben unverletzt. An beiden Wagen entstand durch die Wucht des Aufpralls wirtschaftlicher Totalschaden, weshalb sie abgeschleppt werden mussten.

