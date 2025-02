Polizei Hamburg

POL-HH: 250210-3. Zeugenaufrufe nach Sachbeschädigungen an Kirchengebäuden in Hamburg-Ottensen und Hamburg-St. Pauli

Hamburg (ots)

Zeiten: a)07.02.2025, 19:00 Uhr - 08.02.2025, 08:30 Uhr; b) 08.02.2025, 00:20 Uhr; Orte: a) Hamburg-Ottensen, Hohenzollernring/Behringstraße, b) Hamburg-St. Pauli, Tschaikowskyplatz

Am vergangenen Wochenende wurden in den Stadtteilen Ottensen und St. Pauli zwei Kirchengebäude durch noch Unbekannte beschädigt. Die Polizei bitte bei der Aufklärung um Mithilfe aus der Bevölkerung.

a) Eine Verantwortliche der Kirchengemeinde verständigte die Polizei, nachdem diese Sachbeschädigungen an dem Kirchengebäude festgestellt hatten.

Nach den derzeitigen Erkenntnissen hatten der oder die Täter in dem genannten Zeitraum augenscheinlich Pflastersteine geworfen und dabei mehrere Kirchenfenster zerstört. Durch die schweren Steine wurde zudem im Inneren des Objekts Mobiliar beschädigt.

Der Kriminaldauerdienst (LKA 26) übernahm die ersten Ermittlungen vor Ort, die nun vom zuständigen Landeskriminalamt (LKA 7) fortgeführt werden.

b) Anwohnende meldeten sich am frühen Samstagmorgen bei der Polizei, als sie mehrere Knallgeräusche aus Richtung des Kirchenhauses am Tschaikowskyplatz hörten. Zudem berichtete eine weitere Zeugin, dass sie vermutlich einen 20- bis 30-jährigen Mann, bekleidet mit einem Jogginganzug, dabei beobachtete habe, wie dieser einen pyrotechnischen Gegenstand unmittelbar am Gebäude zur Detonation gebracht habe. Anschließend sei der mutmaßliche Täter mit einem dunklen Auto in unbekannte Richtung geflüchtet.

Durch die Wucht der Explosion wurden auch in diesem Fall mehrere Gebäudefenster beschädigt.

Eine Sofortfahndung mit mehreren Funkstreifenwagenbesatzungen führte im weiteren Verlauf nicht zur Identifizierung eines Täters.

Auch in diesem Fall führt das zuständige Landeskriminalamt (LKA 7) die weiteren Ermittlungen.

Die Polizei bittet nun Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zu Tatverdächtigen geben können oder sonstige Beobachtungen in diesem Zusammenhang gemacht haben, sich beim Hinweistelefon der Polizei unter 040/ 4286-56789 oder bei einer Polizeidienstelle zu melden.

