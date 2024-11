POL-EL: Georgsdorf - Zeugen nach Diebstahl gesucht

Lingen (ots) - Auf dem Rasthof "Laxtener Sand" an der B70 in Lingen haben bislang unbekannte Täter zwischen dem 14. November, 18.30 Uhr, und dem 15. November, 7.30 Uhr, etwa 1000 Liter Diesel-Kraftstoff aus einem Lkw entwendet. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle in Lingen unter der Telefonnummer 0591/870 in Verbindung zu setzen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim Corinna Maatje Pressesprecherin Telefon: 0591 87 203 ...

