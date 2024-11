Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Dachstuhlbrand eines unbewohnten Einfamilienhauses

Meppen (ots)

Am heutigen Vormittag gegen 10:20 Uhr geriet der Dachstuhl eines unbewohnten Einfamilienhauses in der Schubertsraße aus bislang ungeklärter Ursache in Vollbrand.

Die Feuerwehr Meppen war mit acht Fahrzeugen und 40 Einsatzkräften vor Ort, unterstützt durch ein weiteres Fahrzeug und sieben Einsatzkräfte der Feuerwehr Twist. Dank ihres schnellen und koordinierten Eingreifens konnte das Feuer gelöscht werden. Der Brandort wurde von der Polizei beschlagnahmt, um die Brandursache zu ermitteln.

Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurde eine Warnung an die Bevölkerung ausgesprochen. Anwohner wurden gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Verletzt wurde niemand. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell