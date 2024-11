Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - 22-Jähriger nach verbalen Streitigkeiten geschlagen - Zeugen gesucht

Lingen (ots)

Am Montag, 18. November gegen 13.05 Uhr, wurde ein 22-jähriger Radfahrer von einem aus der Ausfahrt eines Verbrauchermarktes an der Lindenstraße kommenden weißen LKW geschnitten. Nach verbalen Streitigkeiten stieg der Beifahrer des LKW aus und schlug den Radfahrer mit bloßer Hand einmal in das Gesicht. Dieser stürzte dadurch auf die Fahrbahn und wird leicht verletzt. Der etwa 30-jährige Mann mit kurzen Haaren und dunkler Kleidung stieg anschließend wieder in den LKW mit mutmaßlich Hamburger Kennzeichen und fuhr Richtung stadtauswärts. Zeugen und der Ersthelfer werden gebeten sich mit der Polizei Lingen, Tel.-Nr.: 0591/870, in Verbindung zu setzen.

