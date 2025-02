Polizei Hamburg

POL-HH: 250207-1. Wohnungsraube in Hamburg-Bramfeld und Hamburg-Neuallermöhe - Erste Erkenntnisse und Zeugenaufruf

Hamburg (ots)

Zeiten: a) 07.02.2025, 07:35 Uhr, b) 07.02.2025, 12:15 Uhr; Orte: a) Hamburg-Bramfeld, Kletterrosenweg, b) Hamburg-Neuallermöhe, Ebner-Eschenbach-Weg

Heute Morgen und am Freitagmittag kam es unabhängig voneinander zu zwei Raubdelikten in Wohnungen. In beiden Fällen flüchteten Tatverdächtige unerkannt. Die Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen.

a) Nach den derzeitigen Erkenntnissen klingelten Unbekannte über die Klingelanlage des Mehrfamilienhauses bei einer 82-Jährigen Bewohnerin. Unter dem Vorwand, Handwerker zu sein, gelang es den Männern, das Haus zu betreten. Als sie im weiteren Verlauf auf die Seniorin trafen, drückte einer der maskierten Täter die Dame unvermittelt in ihre Wohnung und hielt sie fest, sein ebenfalls maskierter Komplize begab sich augenscheinlich auf die Suche nach Wertgegenständen. Nachdem die Geschädigte lautstark nach Hilfe rief, ließen die mutmaßlichen Räuber von ihrem Vorhaben ab und flüchteten in unbekannte Richtung.

Eine umgehend eingeleitete Fahndung mit mehreren Funkstreifenwagenbesatzungen führte nicht zur Festnahme der Täter, die wie folgt beschrieben werden können:

Täter 1:

- männlich - 185 - 190 cm groß - schlanke Statur - schwarze Bekleidung

Täter 2:

- männlich - 150 - 160 cm groß - dünne Statur - schwarze Kleidung

b) Nach jetzigem Stand der Ermittlungen gelang es in diesem Fall einem Mann, auch unter dem Vorwand Handwerker zu sein, Zutritt zu dem Neuallermöher Mehrfamilienhaus. Als der Mann auf die 63-jährige Wohnungsinhaberin traf, drückte der Täter die Frau gewaltsam zur Seite. Anschließend gelang es ihm, aus einem Täschchen eine kleinere Bargeldsumme zu entnehmen, woraufhin er mit seiner Beute in unbekannte Richtung flüchtete. Die Geschädigte versuchte noch, den Mann zu verfolgen, stürzte jedoch und zog sich dabei eine Schulterverletzung zu.

Eine Sofortfahndung mit mehreren Funkstreifenwagenbesatzungen und dem Polizeihubschrauber "Libelle 1" führte nicht zur Festnahme des Räubers, der wie folgt beschrieben werden kann:

- etwa 180 cm groß - circa 50 Jahre alt - schlanke Statur - "osteuropäisches" Erscheinungsbild - trug eine dunkle Wollmütze, Jeans und dunkle Schuhe

Die 63-Jährige wurde im Anschluss zur Versorgung ihrer Verletzung in ein Krankenhaus transportiert.

In beiden Fällen haben die zuständigen Landeskriminalämter die Ermittlungen aufgenommen.

Die Polizei bittet Personen, die Hinweise zu den Tätern geben können oder sonstige Beobachtungen in diesem Zusammenhang gemacht haben, sich beim Hinweistelefon der Polizei unter 040/ 4286 - 56789 oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.

Mx.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell