Polizei Hamburg

POL-HH: 250210-1. Polizei nimmt 24-Jährigen zu versuchtem Tötungsdelikt in Hamburg-Lurup vorläufig fest

Hamburg (ots)

Tatzeit: 10.02.2025, 01:38 Uhr

Tatort: Hamburg-Lurup, Elbgaustraße/Spreestraße

Ein 24-Jähriger steht im Verdacht, in der vergangenen Nacht einen 38 Jahre alten Mann mit einem Messer angegriffen und hierbei lebensbedrohlich verletzt zu haben. Der dringend Tatverdächtige wird dem Untersuchungsgefängnis zugeführt.

Den bisherigen Erkenntnissen der Kriminalpolizei zufolge war der 24-Jährige vom S-Bahnhof Elbgaustraße kommend mit seinem Audi auf den an der Kreuzung Elbgau-/Spreestraße wartenden Pkw des 38-Jährigen aufgefahren. Im Zuge eines sich daraufhin unmittelbar entwickelnden verbalen Streits soll sich der 24-jährige Deutsche zunächst entkleidet und den Unfallbeteiligten anschließend unvermittelt mit einem Messer angegriffen haben. Hierbei erlitt dieser mehrere zum Teil lebensbedrohliche Schnitt- und Stichverletzungen.

Dem Geschädigten gelang es, sich in einen vorbeifahrenden Mazda eines 31-Jährigen zu retten, der ihm bis zum Eintreffen der Rettungskräfte Schutz bot. Eine Rettungswagenbesatzung transportierte den 38-Jährigen unter Begleitung eines Notarztes in ein Krankenhaus. Sein Zustand hat sich mittlerweile stabilisiert.

Von Zeugen alarmierte Polizistinnen und Polizisten nahmen den Tatverdächtigen noch am Tatort vorläufig fest. Hierbei leistete er erheblichen Widerstand.

Der Kriminaldauerdienst (LKA 26) führte die ersten Ermittlungen, welche mittlerweile von der Mordkommission (LKA 41) in Zusammenarbeit mit der Abteilung für Kapitaldelikte der Staatsanwaltschaft übernommen wurden.

Zurzeit gehen die Ermittlerinnen und Ermittler davon aus, dass es kurz vor dem folgenschweren Angriff zu einem Vorfall gekommen war, für den der 24-Jährige ebenfalls als Tatverdächtiger in Betracht kommt. Hierbei soll er gegen 01:35 Uhr eine 19 Jahre alte Bekannte in Höhe des S-Bahnhof Elbgaustraße (Eidelstedt) unvermittelt geschlagen, getreten und im weiteren Verlauf ihr Mobiltelefon geraubt haben. Anschließend flüchtete er mit seinem Audi in Richtung Lurup. Die Heranwachsende erlitt unter anderem eine Nasenbeinfraktur, welche im Krankenhaus behandelt werden musste.

Im Rahmen der Ermittlungen ergaben sich außerdem Hinweise, dass der 24-Jährige unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln gestanden haben könnte. Er wird nach Durchführung aller polizeilichen Maßnahmen in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft dem Untersuchungsgefängnis zugeführt, wo er sich vor einem Haftrichter verantworten muss.

Die Ermittlungen der Strafverfolgungsbehörden dauern an.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell