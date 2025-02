POL-OG: Lautenbach - Zwei Verletzte nach Frontalzusammenstoß

Rastatt (ots) - Am Montagmittag kam es in der Rauentaler Straße zu einer folgenschweren Kollision zweier Pkw. Gegen 11:30 Uhr befuhr ein 64-jähriger VW-Fahrer die Rauentaler Straße, als es an der Kreuzung zur Zollerbühnstraße zu einer hitzigen Situation gekommen sein soll. Der Mann soll von einem neben ihm stehenden Kraftradfahrer im Vorfeld durch Betätigung der Hupe und Aufblenden provoziert worden sein. Der ...

mehr