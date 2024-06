Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 240625-3: Fünf Frauen bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Hürth (ots)

Frontalzusammenstoß zweier Autos

Bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag (24. Juni) in Hürth-Gleuel sind fünf Frauen (20, 22, 22, 22, 27) leicht verletzt worden. Rettungskräfte kümmerten sich um die Verletzten und brachten die Insassin eines der unfallbeteiligten Autos (22) in ein Krankenhaus.

Ersten Erkenntnissen zufolge sei der Fahrer (50) eines VW T-Cross gegen 14 Uhr auf der Landesstraße (L) 103 in Richtung Anschlussstelle Gleuel unterwegs gewesen. Gleichzeitig sei die Fahrerin (22) eines Hyundai mit vier Insassinnen (20, 22, 22, 27) in entgegengesetzter Richtung gefahren. Aus bislang ungeklärter Ursache sei der 50-Jährige im Bereich zwischen der Anschlussstelle Gleuel und der Aldenrather Straße von seiner Fahrspur abgekommen und in den Gegenverkehr gefahren. Obwohl die 22-Jährige eigenen Angaben zufolge noch versuchte auszuweichen, kam es zum Frontalzusammenstoß der beiden Unfallbeteiligten. Die Frauen zogen sich dabei die leichten Verletzungen zu.

Alarmierte Polizisten sicherten die Spuren am Unfallort und fertigten eine Verkehrsunfallanzeige. Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Rettungsarbeiten sperrten die Einsatzkräfte die Unfallstelle bis etwa 14.50 Uhr ab. Die Beamten des Verkehrskommissariats haben die Ermittlungen aufgenommen. (jus)

