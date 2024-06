POL-REK: 240625-1: Kraftradfahrerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Hürth (ots) - Bonnstraße in Fahrtrichtung Frechen zeitweise gesperrt Bei einem Verkehrsunfall am Montagmorgen (24. Juni) ist ein Fahrradfahrer (45) in Frechen schwer verletzt worden. Rettungskräfte brachten den Mann in ein Krankenhaus. Polizisten sperrten den Bereich der Unfallstelle für die Dauer der Rettungsarbeiten und Unfallaufnahme. Laut ersten Erkenntnissen fuhr ein Pedelecfahrer gegen 6 Uhr auf dem Radweg der ...

