Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 240625-2: Motorradfahrerin bei Sturz schwer verletzt

Elsdorf (ots)

Verkehrskommissariat ermittelt

Bei einem Alleinunfall am Montagabend (24. Juni) in Elsdorf hat sich eine Motorradfahrerin (24) in Folge eines Sturzes schwere Verletzungen zugezogen. Rettungskräfte brachten die Frau in eine Klinik.

Nach ersten Erkenntnissen fuhr die 24-Jährige mit ihrer Kawasaki gegen 20.45 Uhr den Nordrandweg entlang. Im kurvigen Bereich zwischen dem Birkenweg und dem Feldweg verlor sie aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihre Maschine. in Zeuge berichtet, wie die junge Frau nach links von der Fahrbahn abgekommen, gegen die Leitplanke gestoßen und anschließend mit dem Zweirad gestürzt sein soll.

Alarmierte Polizisten sicherten die Unfallstelle für die Dauer der Rettungsarbeiten und die anschließende Unfallaufnahme ab. Sie dokumentierten Spuren zur späteren Rekonstruktion des Unfallgeschehens. Die weiteren Ermittlungen haben die Beamten des Verkehrskommissariats bereits übernommen. (hw)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell