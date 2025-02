Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr-Mietersheim - Automatensprengung

Zeugen gesucht

Lahr (ots)

Bislang unbekannte Täter sprengten in der Nacht zum Dienstag, in der Einmündung Hirtenstraße/ Ortenaustraße, den dortigen Zigarettenautomaten. Der Polizei wurde gegen 01:15 Uhr von Anwohnern mitgeteilt, dass sie soeben einen lauten Knall mitbekommen hätten. Die alarmierten Streifenwagenbesatzungen des Polizeireviers Lahr konnten vor Ort einen zum Teil aufgesprengten Zigarettenautomaten feststellen. Im Ausgabefach des Automaten lagen mehrere Zigarettenpackungen. Ob die Täter Zigaretten oder Bargeld entwendeten ist bislang unbekannt. Am Automaten entstand erheblicher Sachschaden. Ob die Tat mit einem zuvor gesehenen silbergrauen Mercedes / C-Klasse in Zusammenhang steht, ist Gegenstand der Ermittlungen. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu diesem Vorfall geben können, sich unter der Telefonnummer 07821 / 277-0 beim Polizeirevier in Lahr zu melden.

/vo

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell