POL-OG: Schutterwald, L 98 - Zwei Leichtverletzte nach Kollision mit Lkw

Schutterwald (ots)

Am Montagabend ereignete sich auf der L98 im Bereich der Abzweigung nach Schutterwald ein Auffahrunfall, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden. Gegen 19:30 Uhr soll ein 57-jähriger VW-Fahrer in Richtung A5 unterwegs gewesen sein, als er aufgrund eines entgegenkommenden Rettungsfahrzeugs mit Blaulicht und Martinshorn abbremste und an den Fahrbahnrand fuhr. Ein nachfolgender 33-jähriger Lkw-Fahrer konnte offenbar nicht rechtzeitig reagieren. Ersten Ermittlungen zufolge soll ein zu geringer Sicherheitsabstand zur Kollision mit dem VW geführt haben. Durch den Aufprall erlitten sowohl der VW-Fahrer als auch seine 55 Jahre alte Beifahrerin leichte Verletzungen. Beide begaben sich selbständig in ärztliche Behandlung. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 18.000 Euro geschätzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Den Lkw-Fahrer erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung.

/lk

