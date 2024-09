Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Pfalzgrafenweiler - Vorfahrt missachtet - Mehrere Verletzte nach Verkehrsunfall

Pfalzgrafenweiler (ots)

Am Samstag ist es auf der Kreisstraße 4728 im Kreuzungsbereich zur Kreisstraße 4775 zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei welchem zwei Menschen schwer verletzt wurden.

Nach bisherigem Kenntnisstand befuhr ein 65-Jähriger mit seinem Volvo, gegen 14:25 Uhr, die Kreisstraße von Kälberbronn kommend und wollte an der Kreuzung diese in Richtung Obermusbach queren. Offenbar missachtete er hierbei die Vorfahrt eines von Hallwangen kommenden, 44-jährigen Smart-Fahrers und es kam zur Kollision im Kreuzungsbereich. Der Smart-Fahrer, sowie seine 40-jährige Beifahrerin wurden beim Unfall schwer verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Volvo-Fahrers sowie zwei weitere Mitfahrer im Volvo blieben unverletzt. Der Gesamtsachschaden wird auf rund 11.000 Euro geschätzt.

Simone Unger, Pressestelle

