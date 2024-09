Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Knittlingen - Mit Fahrrad gegen Streifenwagen gefahren

Knittlingen (ots)

Für einen 57-Jährigen hat das Wochenende mit einer Anzeige geendet. Eine Streifenwangenbesatzung des Polizeireviers Mühlacker beabsichtige, den Radfahrer in der Freudensteiner Straße in Knittlingen zu kontrollieren. Dieser versuchte sich durch Flucht der Kontrolle zu unterziehen und querte bei einem Geldinstitut den Parkplatz. Die Streifenwagenbesatzung fuhr hinter das Gebäude und wartete im Streifenwagen auf den herannahenden Radfahrer. Der 57-Jährige fuhr mit seinem Fahrrad gegen den stehenden Streifenwagen und verursachte mehrere hundert Euro Sachschaden. Durch den Zusammenstoß stürzte der Mann zu Boden und verletzte sich leicht. Wie sich herausstellte, stand der 57-Jährige deutlich unter Alkoholbeeinflussung. Ein Alkoholvortest ergab einen Wert von mehr als zwei Promille. Der 57-Jährige wurde in ein Krankenhaus begleitet, wo ihm zum Zwecke der Beweissicherung durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen wurden. Es erwartet ihn eine Strafanzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.

Simone Unger, Pressestelle

