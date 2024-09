POL-Pforzheim: (Enzkreis) Tiefenbronn - Betrunken in den Graben

Nagold (ots) - In eine Schule eingedrungen ist ein noch unbekannter Einbrecher von Mittwoch auf Donnerstag. Nach bisherigem Kenntnisstand gelangte die Täterschaft zwischen Mittwoch, 17:30 Uhr und Donnerstag 06:30 Uhr gewaltsam über ein Fenster in die Innenräume der in der Hölderlinstraße befindlichen Schule. Hier wurden offenbar weitere verschlossene Türen gewaltsam geöffnet und in mehreren Büros sämtliche ...

