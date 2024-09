POL-Pforzheim: (FDS) Dornstetten - Vorrang missachtet und Motorradfahrer verletzt

Freudenstadt (ots) - Offenbar ohne Diebesgut sind am frühen Mittwochmorgen Unbekannte aus einer Gaststätte geflüchtet. Nach derzeitigem Sachstand drangen die Täter, gegen 2:00 Uhr, in die in der Stuttgarter Straße gelegenen Gaststätte ein, indem sie ein Fenster aushebelten und durch dieses einstiegen. Aufgrund ...

mehr