Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Mühlacker - Schwerer Sturz bei Überholvorgang auf B 10 - Zeugen gesucht

Mühlacker (ots)

Am Samstagabend ist es auf der Bundesstraße 10 zwischen Mühlacker und Pforzheim zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei welchem ein 35-Jähriger mit seiner Kawasaki gestürzt ist und mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht wurde.

Nach derzeitigem Sachstand befuhr ein Pkw, gegen 22:00 Uhr, die in diesem Bereich einspurig verlaufende Bundesstraße als ein Porschefahrer einen dort erlaubten Überholvorgang vollzog. Zeitgleich überholte der 35-jährige Kraftradfahrer beide Pkw linksseitig und scherte dann wieder rechtsseitig ein. In diesem Zusammenhang verlor er offenbar die Kontrolle über sein Gefährt, geriet ins Taumeln und kollidierte mit einem Straßenschild am rechten Fahrbahnrand.

Während der Unfallaufnahme musste die Fahrbahn zeitweise komplett gesperrt werden. Das Kraftrad wurde abgeschleppt

Zeugen, insbesondere der bislang noch unbekannte Pkw-Fahrer, welcher vom Porschefahrer überholt wurde, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07231 12581-0 zu melden.

Sabine Maag, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell