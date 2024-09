Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: Geparktes Fahrzeug beschädigt und abgehauen - Zeugen gesucht

Pforzheim (ots)

Enzklösterle - Lkr. Calw

Am Freitagabend, zwischen 19.15 Uhr und 22.15 Uhr, ereignete sich in Enzklösterle ein Verkehrsunfall, bei dem ein schwarzer VW Golf beschädigt wurde. Der Golf war vor einer Gaststätte in der Freudenstädter Straße geparkt. Der unbekannte Unfallverursacher fuhr vermutlich rückwärts gegen den Golf. Im Anschluss entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Der Schaden an dem Golf wird auf etwa 2000 Euro geschätzt. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier in Calw in Verbindung zu setzen. Rufnummer: 07051/161-3511

Andreas Kuttruff, Führungs- und Lagezentrum

