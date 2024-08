Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Fahrradfahrerin prallt gegen sich öffnende Autotür und stürzt - leicht verletzt

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 07.08.2024, gegen 16:50 Uhr, ist in der Hartmannstraße in Lörrach eine Fahrradfahrerin gegen eine sich öffnende Autotür geprallt, dann gestürzt und hat sich dabei leicht verletzt. Beim Aussteigen hatte der 65-jährige Autofahrer nicht auf die von hinten herannahende Radlerin geachtet und die Fahrertür geöffnet. Bei dem Sturz zog sich die 49-jährige Fahrradfahrerin eine Frakturverletzung zu, die ambulant in ein Krankenhaus versorgt wurde. Auto und Fahrrad wurden leicht beschädigt.

