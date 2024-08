Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Auto durchbricht Geländer der Palmrainbrücke - zwei Leichtverletzte - Zeugen gesucht!

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 07.08.2024, kurz vor 14:00 Uhr, hat ein Auto das Geländer der Palmrainbrücke in Weil am Rhein durchbrochen. Der Wagen blieb glücklicherweise an der Brückenkante hängen. Die beiden Insassen wurden leicht verletzt. Der 45-jährige Fahrer war aus bislang unbekannter Ursache nach rechts geraten. Der Wagen prallte gegen das Geländer und setzte mit dem Unterboden auf dem dortigen Gehweg auf, so dass das Auto noch rechtszeitig zum Stillstand kam, bevor es in den Rhein gefallen wäre. Neben dem Fahrer verletzte sich die 32 Jahre alte Beifahrerin leicht. Die Verletzten kamen in eine Schweizer Klinik. Das Auto musste von einem Abschleppunternehmen geborgen werden. Hierzu musste die Brücke gesperrt werden. Der Sachschaden am Auto und der Brücke liegt bei insgesamt ca. 15000 Euro. Die Verkehrspolizei Weil am Rhein, Tel. 07621 9800-0, bittet Zeugen und auch Ersthelfer, sich dort zu melden.

