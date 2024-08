Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wehr: Einbruch in Fahrradgeschäft - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

In der Nacht auf Mittwoch, 07.08.2024, sind Unbekannte in ein Fahrradgeschäft in der Hauptstraße in Wehr eingebrochen. Von der Gebäuderückseite her waren der oder die Einbrecher gewaltsam eingedrungen. Aus einem Kasseneinsatz wurde das Bargeld entwendet. Der Diebstahl eines hochwertigen E-Bikes aus der Werkstatt scheiterte jedoch. Nach dem derzeitigen Kenntnisstand dürfte die Tat gegen 03:30 Uhr passiert sein. Der Polizeiposten Wehr (Kontakt 07762 8078-0) bittet um sachdienliche Hinweise!

