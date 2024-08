POL-FR: Lauchringen: Leichtverletzter bei Verkehrsunfall - B 34 gesperrt

Freiburg (ots) - In der Nacht auf Mittwoch, 07.08.2024, sind Unbekannte in ein Fahrradgeschäft in der Hauptstraße in Wehr eingebrochen. Von der Gebäuderückseite her waren der oder die Einbrecher gewaltsam eingedrungen. Aus einem Kasseneinsatz wurde das Bargeld entwendet. Der Diebstahl eines hochwertigen E-Bikes aus der Werkstatt scheiterte jedoch. Nach dem ...

