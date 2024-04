POL-PDWIL: Verkehrsunfall auf der B49 bei Wittlich

Polizeidirektion Wittlich

Am 31.03.2024 kam es gegen 18:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der B49, stadtauswärts in Richtung Bombogen. Hier verlor ein junger Fahrer alleinbeteiligt mit einem hochmotorisierten Fahrzeug die Kontrolle über das Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug kam hinter dem dortigen Radweg auf dem Firmengelände einer dort ansässigen Firma, im Zaun stehend, zum Stillstand. Glücklicherweise waren dort keine Fußgänger unterwegs und der Fahrer blieb unverletzt. So blieb es bei einem erheblichen Sachschaden im zumindest mittleren fünfstelligen Bereich.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Wittlich unter der Telefonnummer 06571-9260 in Verbindung zu setzen.

