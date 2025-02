POL-OG: Baden-Baden - Fahrerflucht, Zeugen gesucht

Polizeipräsidium Offenburg

Am Sonntagabend kam es in der Zähringerstraße, kurz vor der Linksabbiegespur beim "Alten Schloßweg" zu einem Verkehrsunfall. Ein noch unbekannter Fahrer bog mutmaßlich mit einem weißen VW Golf, welcher an beiden Fahrzeugseiten schwarze Streifen gehabt haben soll, vom "Alten Schloßweg" kommend in den Kreuzungsbereich Zähringerstraße ein. Dabei soll er nach ersten Erkenntnissen die Vorfahrt eines von rechts kommenden PKW-Fahrers missachtet haben, wodurch dieser ausweichen musste. Daraufhin soll das Fahrzeug ins Schleudern gekommen und unkontrolliert in den Grünstreifen gefahren sein. Hierbei wurden ein Leitpfosten und ein Laternenmast zerstört. Der PKW des Geschädigten wurde dadurch im Frontbereich vollständig zerstört. Der Gesamtschaden des Unfalls beläuft sich auf rund 35.000 Euro. Der bislang unbekannte Täter kam seinen Pflichten als mutmaßlicher Unfallverursacher nicht nach und entfernte sich von der Unfallstelle. Eine daraufhin erfolgte Fahndung verlief negativ. Zeugen, die Hinweise zu den unbekannten Unfallverursachern oder zu dem unfallflüchtigen Wagen geben können, werden gebeten sich mit den Beamten des Polizeireviers Baden-Baden unter der Rufnummer 07221 680-0 in Verbindung zu setzen.

