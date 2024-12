Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Öffentlichkeitsfahndung nach Unterschlagung an Geldautomaten

Gelsenkirchen (ots)

Die Polizei Gelsenkirchen sucht mit einem Foto einer Überwachungskamera nach einem bisher unbekannten Mann. Er wird verdächtig, am Mittwoch, 21. August 2024, zwischen 19.30 Uhr und 20.30 Uhr, in einer Bankfiliale in der Hüttenstraße in Bulmke-Hüllen, an einem Geldautomaten das Bargeld eines 32 Jahre alten Gelsenkircheners unterschlagen zu haben. Im Anschluss entfernte er sich in unbekannte Richtung.

Die Tat konnte von einer Überwachungskamera gefilmt werden. Da sonstige Ermittlungsansätze ausgeschöpft sind, hat das Amtsgericht Essen nun die Veröffentlichung dieses Bildes angeordnet. Wer Hinweise zu der abgebildeten Person geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Gelsenkirchen unter den Rufnummern 0209 365 8112 im Kriminalkommissariat 21 oder unter 0209 365 8240 bei der Kriminalwache zu melden. Das Bild des Gesuchten finden Sie im Fahndungsportal der Polizei NRW unter folgendem Link: https://polizei.nrw/fahndung/153128

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell