POL-GE: Doppelter Trickdiebstahl in Heßler

Gelsenkirchen (ots)

Innerhalb kürzester Zeit sind zwei Gelsenkirchener in Heßler um ihr Geld gebracht worden. Am Montag, 2. Dezember 2024, holte ein 92-Jähriger gegen 10.30 Uhr Bargeld von seiner Bank in der Kanzlerstraße ab. Als er anschließend mit seinem Rollator die Bank verließ, wurde er kurze Zeit später im Einmündungsbereich Pfalzstraße/Kanzlerstraße von einem ihm unbekannten Mann angesprochen. Der Unbekannte tat so, als würde er den 92-Jährigen kennen und verstrickte ihn in ein Gespräch. Er hielt dem Senior schließlich noch eine in einem Plastikbeutel befindliche Jacke hin, ehe er danach weiterging. Wenige Augenblicke später fiel dem Senior auf, dass ihm sein Umschlag mit Geld fehlte.

Bei dem Unbekannten handelte es sich um einen Mann, der etwa 40 Jahre und circa 1,75 Meter groß ist. Er ist von schlanker Statur und hatte ein gepflegtes Erscheinungsbild. Außerdem trug er eine Plastiktüte sowie einen grünen Müllbeutel mit sich.

Noch während die Beamten den Sachverhalt aufnahmen, wurden sie auf einen weiteren Trickdiebstahl aufmerksam gemacht. Eine 84-Jährige hatte ebenfalls in der Bankfiliale an der Kanzlerstraße Bargeld abgeholt. Als sie sich danach in ihr Auto setzte, wurde sie ebenfalls von einem unbekannten Mann angesprochen. Auch hier tat der Unbekannte so, als würden sich die beiden kennen. Kurz darauf fuhr die Gelsenkirchenerin nach Hause, wo sie dann das Fehlen des Geldes bemerkte.

Auch die 84-Jährige konnte sich daran erinnern, dass der Tatverdächtige eine grüne Tasche oder ähnliches dabei hatte.

Die Polizei sucht Zeugen, die weitere Hinweise zum Tatverdächtigen geben können oder die die Vorfälle beobachtet haben. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 21 unter der 0209 365 8112 oder an die Kriminalwache unter der 0209 365 8240.

