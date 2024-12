Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Diebstahl aus geparktem Auto - Die Polizei sucht Zeugen

Gelsenkirchen (ots)

Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete am Dienstagnachmittag, 3. Dezember 2024, wie sich ein bislang unbekannter Tatverdächtiger einem in der Straße Görtzhof geparkten Auto näherte. Gegen 16 Uhr vernahm er ein verdächtiges, klirrendes Geräusch und sah, wie der Tatverdächtige wegrannte. Der Zeuge nahm das besagte Auto, einen grauen VW Passat, in Augenschein und stellte fest, dass die Scheibe der Beifahrerseite eingeschlagen war und rief daraufhin die Polizei. Als die Besitzerin des Autos dazu kam, gab sie gegenüber den Beamten an, dass ihre Handtasche entwendet worden war.

Der Tatverdächtige war 25 bis 30 Jahre alt, 1,65 bis 1,70 Meter groß, er trug einen langen schwarzen Mantel mit Kapuze, eine graue Jogginghose, einen schwarzen Vollbart und kurze Haare. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zu dem Tatverdächtigen geben können, melden sich bitte beim Kriminalkommissariat 22 unter der Telefonnummer 0209 365 8212 oder bei der Kriminalwache unter 0209 365 8240.

Um derartigen Straften vorzubeugen appelliert die Polizei, keine Wertsachen in unbeaufsichtigten Fahrzeugen zurückzulassen. Schützen Sie Ihr Eigentum und sensibilisieren Sie Familie, Freunde und Bekannte.

1. Wertgegenstände immer mitnehmen! Lassen Sie keine wertvollen Dinge im Auto zurück. Nehmen Sie Handtaschen, Geldbörsen und elektronische Geräte immer mit, wenn Sie das Fahrzeug verlassen.

2. Verstecken Sie Ihre Wertsachen! Wenn es unvermeidlich ist, etwas im Auto zu lassen, verstecken Sie es gut. Nutzen Sie den Kofferraum oder Abdeckungen, um die Sicht auf wertvolle Gegenstände zu minimieren.

3. Sichern Sie Ihr Fahrzeug! Achten Sie darauf, dass alle Türen und Fenster geschlossen und das Auto ordnungsgemäß verschlossen sind.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell