POL-RT: Brände; Einbruch in Wohnhaus; Verkehrsunfälle; Gewahrsam; Körperverletzung; Auf Gerüst randaliert

Häuser nach Dehnfugenbrand evakuiert

Aufgrund eines Dehnfugenbrands mussten zwei aneinander gebaute Mehrfamilienhäuser am Dienstagabend im Reutlinger Wohngebiet Lerchenbuckel evakuiert und die Bewohner anderweitig untergebracht werden. Kurz vor 19 Uhr stellten Bewohner des Gebäudes zwischen der Lüfte-/Alteburgstraße Brandgeruch fest und verständigten daraufhin die Feuerwehr. Diese musste zur Bekämpfung des Feuers die Fassade an mehreren Stellen öffnen. Da sich der Rauch in den beiden Gebäuden ausgebreitet hatte, mussten die Bewohner der sechs betroffenen Wohneinheiten die Nacht bei Bekannten beziehungsweise in Hotels verbringen. Ersten Erkenntnissen nach könnte der Brand durch im Laufe des Tages durchgeführte Bauarbeiten, bei denen eine Zwischendachisolierung angebracht wurde, entstanden sein. Über die Höhe des Sachschadens liegen noch keine konkreten Erkenntnisse vor. (ms)

Reutlingen (RT): In Wohnhaus eingebrochen

Ein Wohnhaus in der Franz-Abt-Straße ist in den vergangenen Tagen ins Visier eines Einbrechers geraten. Wie am Dienstagnachmittag entdeckt wurde, hatte sich ein Unbekannter durch das Aufhebeln der Terrassentür Zugang zum Inneren des Gebäudes verschafft und dort nach Wertgegenständen gesucht. Ob dabei etwas gestohlen wurde, steht noch nicht fest. Allerdings dürfte sich allein der angerichtete Sachschaden auf mehrere hundert Euro belaufen. Das Polizeirevier Reutlingen ermittelt. (mr)

Reutlingen (RT): Von der Fahrbahn abgekommen

Unachtsamkeit dürfte den polizeilichen Ermittlungen zufolge die Ursache für einen Verkehrsunfall gewesen sein, der sich am Dienstagabend auf der B28 zwischen Reutlingen und Metzingen ereignet hat. Ein 64-Jähriger war gegen 23.50 Uhr mit seinem Toyota Yaris auf der Bundesstraße in Richtung Metzingen unterwegs, als er mit seinem Wagen kurz nach dem Beschleunigungsstreifen der Auffahrt vom Scheibengipfeltunnel zu weit nach rechts und auf den Grünstreifen geriet. Dort schrammte er zunächst mehrere Meter an den Leitplanken entlang, bevor er wieder auf die Fahrbahn zurück und in die Mittelleitplanken abgewiesen wurde, wo der Toyota zum Stehen kam. Verletzt wurde niemand. Das Auto, an dem wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 4.000 Euro entstanden war, musste in der Folge von einem Abschleppdienst geborgen werden. Dazu musste die Bundesstraße in Richtung Metzingen kurzfristig komplett gesperrt werden. Die Höhe der Sachschäden an den Leitplanken ist noch nicht bekannt. (cw)

Metzingen (RT): In Gewahrsam genommen

Ein aggressiver und alkoholisierter Mann musste am Dienstagnachmittag in Metzingen von der Polizei in Gewahrsam genommen werden. Der 30-Jährige soll gegen 14.45 Uhr am Lindenplatz den Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes mehrfach beleidigt und körperlich angegangen haben. Der Sicherheitsangestellte war zusammen mit einem Kollegen zuvor von einem Zeugen hinzugerufen worden, da der 30-Jährige unter anderem Passanten angepöbelt haben soll. Da sich der Mann auch während der polizeilichen Anzeigenaufnahme vor Ort aggressiv und unkooperativ verhielt, musste er zu Boden gebracht, geschlossen und in Gewahrsam genommen werden. Er wird nun bei der Staatsanwaltschaft zur Anzeige gebracht. (mr)

Kirchheim/Teck (ES): Bei Sturz verletzt

Ersten Erkenntnissen zufolge schwere Verletzungen hat ein Senior bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag erlitten. Der 81-jährige Radfahrer war kurz nach 15.30 Uhr auf der Kolbstraße unterwegs und stürzte im Bereich der Kreuzung mit der Schülestraße alleinbeteiligt zu Boden. Vom Rettungsdienst wurde der Mann nachfolgend in eine Klinik eingeliefert. (mr)

Esslingen (ES): Mann geschlagen

Ein Mann ist am Dienstagabend von mehreren Tätern in der Pliensauvorstadt angegriffen und so schwer verletzt worden, dass er in eine Klinik gebracht werden musste. Der 74-Jährige parkte gegen 21 Uhr seinen Motorroller vor einem Café in der Uhlandstraße. Anschließend wurde er unvermittelt von drei bislang unbekannten Männern angegangen und mit Fäusten geschlagen. Der Senior stürzte im Anschluss in eine angrenzende Grünfläche und wurde von dem Trio getreten. Ein Zeuge kam dem älteren Mann zu Hilfe, worauf die Schläger die Flucht ergriffen. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief erfolglos. Die Unbekannten sind etwa 25 bis 30 Jahre alt und waren dunkel bekleidet. Der 74-Jährige musste mit einem Rettungswagen zur medizinischen Versorgung in eine Klinik gebracht werden. Das Polizeirevier Esslingen hat die Ermittlungen, insbesondere auch zu den Hintergründen der Tat, aufgenommen. (ms)

Hochdorf (ES): Schmorbrand in Sicherungskasten

Zu einem Schmorbrand im Sicherungskasten eines Einfamilienhauses in der Hochdorfer Talbachgasse sind die Rettungskräfte am Dienstagvormittag ausgerückt. Eine Bewohnerin hatte gegen 11.45 Uhr den Brand bemerkt und sofort die Feuerwehr verständigt. Diese konnte das Feuer rasch löschen und Schlimmeres verhindern. Ersten Erkenntnissen eines Mitarbeiters des Stromversorgers nach, war vermutlich ein Kurzschluss Ursache für den Brand. Der Schaden an dem Sicherungskasten dürfte sich auf mehrere hundert Euro belaufen. Neben der Feuerwehr war auch der Rettungsdienst vorsorglich an den Brandort ausgerückt. Es wurde niemand verletzt. (ms)

Esslingen (ES): Auf Baugerüst gestiegen und randaliert

Unter Alkohol- und seinen Angaben zufolge auch unter dem Einfluss von Betäubungsmittel ist ein 42-Jähriger gestanden, der am frühen Mittwochmorgen auf einem Baugerüst in der Hindenburgstraße randaliert hatte. Gegen 2.30 Uhr wurde die Polizei von mehreren Anrufern alarmiert, die mitteilten, dass auf dem dritten Stock eines Gerüstes ein Mann stehe, der laut herumbrüllte und Gegenstände herunterwarf. Vor Ort trafen die Polizeibeamten auf den aggressiven 42-Jährigen, der weiter mit Gegenständen um sich warf und erst nach längeren Interventionen vom Gerüst geführt werden konnte. Dabei wurde einer der eingesetzten Beamten leicht verletzt, konnte seinen Dienst in der Folge aber fortsetzen. Dem immer noch verbal aggressiven Mann mussten nachfolgend Handschließen angelegt werden, wogegen er sich massiv sperrte. Er musste nach einer ärztlichen Untersuchung die Nacht in der Gewahrsamseinrichtung des Polizeireviers verbringen und sieht jetzt einer entsprechenden Strafanzeige entgegen. (cw)

