Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Erste Ermittlungsergebnisse nach dem schweren Verkehrsunfall mit drei Todesopfern am 22.10.2024 in Esslingen

Reutlingen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und des Polizeipräsidiums Reutlingen:

Esslingen (ES): Im Zuge der Ermittlungen zu dem Verkehrsunfall am 22.10.2024 in Esslingen-Weil, bei dem eine 39-jährige Fußgängerin und ihre beiden drei und sechs Jahre alten Kinder im Esslinger Stadtteil Weil so schwer verletzt wurden, dass sie noch an der Unfallstelle verstarben, liegen erste Ergebnisse vor.

So ist die toxikologische Untersuchung der nach dem Unfall bei dem 54-jährigen Unfallverursacher erhobenen Blutprobe zwischenzeitlich abgeschlossen. Eine Beeinflussung durch Alkohol oder andere Rauschmittel lag demnach zum Unfallzeitpunkt nicht vor.

Wie bereits berichtet, war der Mann mit seinem Audi Q3 am 22.10.2024 auf der Weilstraße in Fahrtrichtung Pliensauvorstadt unterwegs gewesen und vor einer ampelgeregelten Einmündung auf Höhe des Sportparks aus noch ungeklärter Ursache nach rechts auf den Gehweg geraten, wo es zur Kollision mit der Fußgängerin und ihren beiden Kindern kam.

Die genaue Unfallursache ist weiter Gegenstand der Ermittlungen, in die auf Anordnung der Staatsanwaltschaft auch ein Sachverständiger eingebunden ist. (ak)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell