Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Unfälle mit Verletzten

Reutlingen (ots)

Deizisau (ES): Stau nach Unfall auf der B 10

Zu Verkehrsbehinderungen ist es am Dienstagmorgen nach einem Verkehrsunfall auf der B 10 in Richtung Stuttgart gekommen. Eine 32-Jährige war kurz vor sieben Uhr mit einem Renault Captur auf der linken Fahrspur der Bundesstraße auf Höhe Deizisau unterwegs. Vermutlich aufgrund einer kurzen Unachtsamkeit bemerkte sie zu spät, dass der vorausfahrende, 36 Jahre alter Lenker eines Audi A4 im stockenden Berufsverkehr bis zum Stillstand abbremsen musste und fuhr auf. Durch die Kollision zogen sich beide Beteiligten leichte Verletzungen zu. Sie wollten sich selbstständig in ärztliche Behandlung begeben, so dass der zunächst hinzugezogene Rettungsdienst nicht erforderlich war. Das Fahrzeug der Unfallverursacherin war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Schaden wird auf 20.000 Euro geschätzt. Durch das hohe Verkehrsaufkommen bildete sich rasch ein erheblicher Rückstau. Gegen acht Uhr war die Unfallstelle wieder geräumt. (ms)

Albstadt-Ebingen (ZAK): Radfahrer bei Unfall verletzt

Verletzungen bislang unbekannten Ausmaßes hat ein Radfahrer bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmittag, kurz vor 13 Uhr, in der Ebinger Herderstraße erlitten. Ein 18-Jähriger übersah beim Ausparken mit einem Opel Astra einen von links kommenden, 61 Jahre alten Radfahrer. Beim Sturz von seinem Pedelec verletzte sich dieser so schwer, dass er mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden musste. Der Schaden beträgt etwa 1.300 Euro. (ms)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell