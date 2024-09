POL-EL: Freren - Sichtschutzscheibe beschädigt - Zeugen gesucht

Nordhorn (ots) - Am Samstag zwischen 18.05 Uhr und 20.00 Uhr wurde ein grauer 5er-BMW, welcher in einer Parkgarage an der Kriegerstraße abgestellt war, durch einen bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer an der Front beschädigt. Anschließend fuhr der Verursacher davon ohne sich um den entstandenen Schaden, welcher auf 2000 Euro geschätzt wird zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer ...

