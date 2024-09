Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Emlichheim - VW Golf auf Parkplatz beschädigt - Zeugen gesucht

Emlichheim (ots)

Heute Morgen zwischen 9.30 Uhr und 9.48 Uhr wurde auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Mühlenstraße abgestellter grauer VW Golf durch einen bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer am linken vorderen Radkasten beschädigt. Anschließend setzte der Verursacher seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeistation Emlichheim, Tel. 05943-92000, in Verbindung zu setzen.

