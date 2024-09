POL-EL: Esterwegen - 30-Jähriger unter Alkohol und ohne Führerschein bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Haren (ots) - In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es auf dem Friedhof an der Dorfstraße in Haren-Altenberge zu diversen Diebstählen an Grabstätten. Unbekannte Täter entwendeten unter anderem Statuen und Kreuze. Der Gesamtschaden steht bislang noch nicht fest. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Haren unter 05932/72100 in Verbindung zu setzen. ...

