Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbrecher waren wieder in Nordhausen unterwegs.

Nordhausen (ots)

Seit Himmelfahrt waren auch in Nordhausen wieder Einbrecher unterwegs. Die Diebe bevorzugten erneut Keller von Mehrfamilienhäusern. Betroffen waren Häuser im Darrweg und in der Oberstadt. Bei der bevorzugte Beute handelte es sich wieder um Fahrräder und um Werkzeuge. Am frühen Samstagmorgen überraschte ein aufmerksamer Bürger einen Mann beim Einbruch in eine Garage nahe der Hufelandstraße. Der Versuch den Einbrecher festzuhalten misslang und so konnte der als ca. 40 Jahre alten Mann beschriebenen Täter mittels eines E-Bikes in Richtung Stadt flüchten. Die Polizei kann nur immer wieder empfehlen, dass die Bewohner von Mehrfamilienhäusern konsequent darauf achten, die Hauseingangstüren ordnungsgemäß zu schließen. Denn einmal ins Haus gelangt, haben die Täter ausreichend und oft gut geschützt Zeit zu handeln. Es empfiehlt sich auch die Keller oder Dachböden häufiger aufzusuchen, denn nicht selten liegt die mögliche Tatzeit in einem Zeitraum von mehreren Tagen oder Wochen.

