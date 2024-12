Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Essen und der Polizei Gelsenkirchen: Tötungsdelikt in Bulmke-Hüllen

Gelsenkirchen (ots)

Die Polizei hat am Dienstagmittag, 3. Dezember 2024, gegen 11.45 Uhr eine leblose Frau in einer Wohnung in der Bismarckstraße im Stadtteil Bulmke-Hüllen aufgefunden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde die Gelsenkirchenerin durch Gewalteinwirkung verletzt. Zuvor hatte sich ein 52-jähriger Tatverdächtiger auf einer Polizeiwache in Gelsenkirchen gestellt. Der Mann wurde vorläufig festgenommen. Die Polizei sicherte den Tatort und richtete eine Mordkommission ein. Die Hintergründe der Tat sind aktuell Gegenstand der Ermittlungen. Die Staatsanwaltschaft hat am Morgen einen Antrag auf Erlass eines Untersuchungshaftbefehls gestellt.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell