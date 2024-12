Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Fanschal-Raub auf Weihnachtsmarkt - Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Anhänger des 1. FC. Kaiserslautern besuchten nach dem Spiel gegen den FC Schalke 04 am Freitag, 29. November 2024, den Weihnachtsmarkt am Heinrich-König-Platz in der Altstadt. Gegen 23.15 Uhr trat eine circa fünfzehnköpfige Personengruppe, bestehend aus mutmaßlichen Schalke-Fans, an sie heran. Drei Tatverdächtige suchten den direkten Kontakt zu drei Kaiserslautern-Fans und sprachen sie auf ihre Fanschals an. Nach einem kurzen verbalen Austausch forderten die Schalke-Anhänger die Herausgabe der Fanschals. Weil dieser Aufforderung nicht umgehend Folge geleistet wurde, entrissen sie die Schals der Kaiserslautern-Fans unter Beobachtung der umstehenden Personengruppe. Im Anschluss entfernte sich die gesamte Gruppe in unbekannte Richtung. Die Tatverdächtigen waren alle männlich, circa 20 Jahre alt, von kräftiger Statur und trugen Schalke-Schals.

Zeugenhinweise zu dem genannten Sachverhalt bitte telefonisch an die zuständige Fachdienststelle unter 0209 365 5124 oder an die Kriminalwache unter 0209 365 8240.

