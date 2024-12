Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Mutmaßliche Fahrraddiebe gestellt/Wem gehört das entwendete Fahrrad?

Bild-Infos

Download

Gelsenkirchen (ots)

Polizeibeamte haben am Sonntag, 1. Dezember 2024, gegen 18 Uhr zwei mutmaßliche Fahrraddiebe ohne festen Wohnsitz in Deutschland an der Ecke Willy-Brandt-Allee/Kurt-Schumacher-Straße in Erle wegen des Verdachts der Fluchtgefahr vorläufig festgenommen. Ein Beamter wurde auf die mutmaßlichen Diebe in ihrem Fahrzeug aufmerksam. Als das Fahrzeug kontrolliert werden sollte, versuchte der Beifahrer, ein 43 Jahre alter Mann, zu Fuß zu fliehen, konnte aber schnell gestellt werden. Im Kofferraum des verdächtigen Fahrzeuges fanden die Beamten unter anderem ein hochwertiges türkises Damenrad und Werkzeug, das geeignet ist, Fahrradschlösser zu öffnen. Sie stellten die Gegenstände sicher, die im Fahrzeug waren und auch das Auto selbst. Eine Überprüfung des Kennzeichens ergab, dass es nicht mehr zugelassen war. Weiterhin ergaben sich Hinweise darauf, dass die 29 Jahre alte Fahrerin des Autos unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ein entsprechender Vortest war positiv. Die Beamten fertigten eine Strafanzeige und suchen nun dringend nach der Besitzerin oder dem Besitzer des aufgefundenen Fahrrades der Marke Diamond. Das ausfindig machen des rechtmäßigen Besitzers ist für das Ermittlungsverfahren von großer Bedeutung. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 22 unter der Telefonnummer 0209 365 8212 oder an die Kriminalwache unter 0209 365 8240.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell