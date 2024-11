Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Frau bewusstlos aufgefunden

Gelsenkirchen (ots)

Die Polizei Gelsenkirchen ist auf der Suche nach Zeugen, die Hinweise zu einer aufgefundenen, hilflosen Person auf der Polsumer Straße in Hassel geben können. Ein 60 Jahre alter Mann, ohne festen Wohnsitz in Deutschland, verständigte am Mittwoch, 27. November 2024, gegen 17 Uhr die Polizei. Den eintreffenden Beamten gegenüber gab er an, dass er gerade auf dem Bürgersteig der Polsumer Straße, in Höhe der Oberfeldinger Straße, eine 61-jährige Gelsenkirchenerin bewusstlos aufgefunden habe. Trotz des starken Regens war die Frau nur mit einer Jeanshose und einem dünnen Langarmoberteil bekleidet. Im Rahmen des Einsatzes kam die Frau zwar wieder zu Bewusstsein, war aber kaum in der Lage, dem Gesprächsverlauf der Polizisten zu folgen. Die 61-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Hier bestätigte sich der Verdacht eines medizinischen Notfalls. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen melden sich bitte telefonisch beim Kriminalkommissariat 11 unter 0209 365 7112 oder bei der Kriminalwache unter 0209 365 8240.

