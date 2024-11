Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Drei Verletzte bei Auffahrunfall mit fünf Fahrzeugen

Gelsenkirchen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Erle mit fünf beteiligten Fahrzeugen sind am Mittwochmorgen, 27. November 2024, mehrere Personen verletzt worden. Ein 61-jähriger Gelsenkirchener fuhr gegen 7 Uhr mit seinem Kastenwagen in südlicher Fahrtrichtung auf der Kurt-Schumacher-Straße in Richtung Uferstraße. Dabei stieß er kurz hinter der Willy-Brandt-Allee mit dem Fahrzeug einer 25 Jahre alten Gelsenkirchenerin zusammen, die rückstaubedingt halten musste. Ihr Wagen wurde durch die Wucht des Aufpralls zunächst in den davorstehenden Wagen eines 24-jährigen Dorsteners geschoben und dann ins Gleisbett geschleudert. Das Fahrzeug des Dorsteners wurde wiederum in das davor wartende Auto eines 39 Jahre alten Gelsenkircheners gedrückt, das seinerseits auf das davor befindliche Auto eines 34-Jährigen aus Dorsten auffuhr. Nach medizinischer Versorgung vor Ort wurden der 61-Jährige als auch die 25-jährige Frau und der 24-Jährige mit jeweils einem Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Vier der Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden, der 34-jährige Dorstener konnte seine Fahrt fortsetzen. Während der Unfallaufnahme kam es zu Sperrungen und Staus. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell