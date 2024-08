Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Mercedes beschädigt: Unbekannter Verkehrsteilnehmender begeht Verkehrsunfallflucht

Geldern-Walbeck (ots)

Am Mittwoch (31. Juli 2024) kam es in der Zeit von 16:15 Uhr und 18:30 Uhr "Am Freibad" in Geldern zu einer Verkehrsunfallflucht. Dabei wurde eine schwarze Mercedes B-Klasse, welche die 62-jährige Halterin am rechten Fahrbahnrand gegenüber dem Freibad abgestellt hatte, im Bereich des hinteren Stoßfängers beschädigt. Die oder der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne der Pflicht nachzukommen, Angaben zur Person und Verkehrsbeteiligung zu machen.

Hinweise zur beschriebenen Verkehrsunfallflucht nimmt die Polizei Geldern unter 02831 1250 entgegen. (pp)

