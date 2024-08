Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Verkehrsunfallflucht: Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen

Emmerich am Rhein (ots)

Am Samstag (27. Juli 2024) kam es zwischen 20:00 Uhr und 23:30 Uhr an der Örtlichkeit "Kleiner Wall" in Emmerich zu einer Verkehrsunfallflucht. Durch einen 36-jährigen Emmericher wurde ein grauer VW Passat auf einem Schotterparkplatz an der Örtlichkeit abgestellt und durch einen bislang unbekannten Verkehrsteilnehmenden, im Bereich der hinteren Tür auf der Beifahrerseite beschädigt. Die oder der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen.

Hinweise zum beschriebenen Sachverhalt nimmt die Polizei Emmerich unter 02822 7830 entgegen. (pp)

