POL-BO: Nach Raubdelikt an Haltestelle: Polizei sucht zwei Tatverdächtige

Bochum (ots) - In den frühen Morgenstunden des 26. Juli wurde in einen Kiosk an der Höntroper Straße 49 in Bochum eingebrochen. Die Kripo ermittelt und sucht Zeugen. Gegen 2.45 Uhr hatten Zeugen ein lautes Klirren an dem Kiosk vernommen, danach ertönte eine Alarmanlage. Kurz darauf sei eine männliche Person in Richtung der Straße "In der Hönnebecke" davongelaufen. Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben: ...

