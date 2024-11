Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Angreifer verletzen 19-Jährigen - Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Mehrere Unbekannte sind am Dienstagabend, 26. November 2024, in ein Wohnhaus in der Neustadt eingedrungen und haben dort einen 19-Jährigen angegriffen. Zeugenangaben zufolge betraten fünf bis sechs Täter gegen 22.30 Uhr das Mehrfamilienhaus an der Straße "Am Wiehagen" und stießen in einer der Wohnungen auf den 19-Jährigen. Zwei der Eindringlinge verletzten den Mann mit Schlägen, Tritten sowie einem Elektroschocker. Zeugen verständigten die Polizei und brachten den Verletzten in ein Krankenhaus. Einer der Täter ist etwa 1,80 Meter groß, hat eine schlanke Statur und trug einen Schlauchschal. Weitere Beschreibungen liegen nicht vor. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können, sich telefonisch beim Kriminalkommissariat 15 unter 0209 365 7512 oder bei der Kriminalwache unter 0209 365 8240 zu melden.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell