BPOL-TR: Graffiti-Sprayer gestellt

Konz (ots) - Während des Haltes eines Personenzuges am Bahnhof Konz-Mitte am Samstagmorgen (31.8.2024), gegen 10:50 Uhr, soll eine bisher unbekannte Person eine 53-jährige Frau aus dem Zug geschubst haben. Die 53-Jährige, welche in Begleitung ihrer Tochter unterwegs war, stürzte dabei auf den Bahnsteig und zog sich schwere Verletzungen zu. Sie wurde umgehend zur Behandlung in ein naheliegendes Krankenhaus gebracht und ...

mehr