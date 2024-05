Freiwillige Feuerwehr Wachtberg

FW Wachtberg: Starkregen sorgte für Einsätze in Wachtberg-Pech

Wachtberg (ots)

Am späten Samstagnachmittag zog ein kurzes aber heftiges Gewitter über die Gemeinde Wachtberg und sorgte für einige Einsätze für die Freiwillige Feuerwehr Wachtberg. Durch den Starkregen konnten die Felder oberhalb der Ortschaft Wachtberg-Pech das Wasser nicht mehr aufnehmen und flossen ungebrenzt in Richtung Ortschaft.

Vor allem in der Straße Auf dem Reeg wurde Geröll aus einer Straßenbaustelle herausgespült und sorgte für ein unkontrolliertes Abfließen in Richtung der Häuser. Dadurch drang Wasser in einige Keller. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr räumten das Geröll von der Fahrbahn, um den Wasserabfluss zu steuern und sorgten mittels Sandsäcke dafür, dass das Wasser nicht mehr unkontrolliert von den Feldern in die Ortschaft floss.

Bei mind. drei Gebäuden wurde von der Feuerwehr mittels Tauchpumpen und Wassersaugern Wasser aus den Kellern gepumpt. Besonders kniffelig war der Einsatz in einem Wohngebäude in der Straße Grüner Weg. Auch hier musste Wasser aus einem Keller gepumpt werden. Allerdings floss hier recht schnell klares Wasser nach. Ursache hierfür war ein Überlauf eines Swimmingpools im Garten des Hauses. Nachdem auch der Pool etwas abgepumpt wurde, stoppte der Wasserzufluss und der Einsatz war beendet.

Zum Abschluss kontrollierte der Führungsdienst nach Hinweisen durch die Polizei die K57 zwischen Wachtberg-Villip und Wachtberg-Gimmersdorf. Auch hier floss Wasser von den angrenzenden Feldern über die Fahrbahn und machte diese unpassierbar. Daraufhin wurde die K57 in dem Bereich voll gesperrt.

Insgesamt galt es fünf Einsatzstellen abzuarbeiten bei dem ca. 40 Feuerwehrleute im Einsatz waren. Personen wurden nicht verletzt.

